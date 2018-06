Eerste avond TT Festival trekt 12.000 bezoekers

ASSEN - Met 12.000 bezoekers in de stad is gisteravond het TT Festival in Assen van start gegaan. "Het was een gezellige drukte", zegt organisator Sander ten Bosch tevreden.

Het was wel minder druk dan vorig jaar op de woensdagavond. Toen waren er 15.000 mensen op de been. Er waren optredens op drie muziekpodia, Koopmansplein, De Markt en De Brink. "Daar stond alles gezellig vol", zegt Ten Bosch.Volgens Ten Bosch kwamen er iets minder bezoekers naar de binnenstad door het TT Balloon Festival, dat ook gisteravond was in plaats van zondagavond. Toen werd het luchtballonspektakel vanwege wind en regen uitgesteld. Op het ballonfeest bij het TT Circuit kwamen ook ruim 12.000 bezoekers af, een record."Er was meer te kiezen gisteravond in Assen rond het TT-feest, en dat is alleen maar goed. De woensdagavond trekt ook altijd veel mensen uit de regio, en die vinden ook TT Balloon de moeite waard. Daar gingen de ballons allemaal later de lucht in door de harde wind, en dan merk je toch dat daardoor iets minder mensen naar de stad komen", vertelt Ten Bosch.Ten Bosch verwacht dat er vanavond, vanwege het mooie weer, tegen de 30.000 festivalbezoekers naar de stad zullen komen. "Vorig jaar waren dat er 28.000, dat hopen we te evenaren." Er zijn vijf podia met muziek: Koopmansplein, de Markt, de Brink, Brinkstraat en Doevenkamp.Vrijdag- en zaterdagavond wordt de grootste drukte verwacht met acht muziekpodia in de binnenstad.