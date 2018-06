'Schade aan gebit door beademing niet vastgesteld'

EMMER-COMPASCUUM - Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is er niet van overtuigd dat een 80-jarige man uit Emmer-Compascuum gebitsschade opliep door te grove beademing.

De man stapte naar de tuchtrechter omdat hij naar eigen zeggen twee voortanden kwijtraakte bij het inbrengen van de beademingsslang.In 2015 werd de man geopereerd aan zijn rug. Ook dat ging niet goed, omdat de man aan de verkeerde wervel werd geopereerd. De chirurg erkende dat hij de verkeerde wervel had aangepakt, maar ook deze klacht was volgens het college ongegrond. De chirurg had volgens protocol gewerkt. Dat het toch misging, kon volgens het tuchtcollege gebeuren.De man had een schadevergoeding van 4.000 euro geëist om zijn gebit te laten repareren. Die wordt niet toegekend.