Bijzondere maquette voor TT-museum in Hooghalen

HOOGHALEN - "Dit is de maquette van de TT in Hooghalen, van het traject 1926-1954", vertelt Anita Talens van stichting TT Hooghalen. "Het deel dat door Hoog- en Laaghalen ging."

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Speciaal voor de stichting maakte Haler TT-liefhebber Henk Oosting een maquette van het oude circuit door het dorp."Vroeger was de A28 er nog niet en je kunt je nu moeilijk een beeld vormen hoe het traject liep. Vandaar dat we hebben gezegd: dat willen we wel eens wat beter in beeld brengen. Een getalenteerde dorpsbewoner die heeft dat voor ons gemaakt", vertelt Talens trots. Volgens haar zijn de TT en Hooghalen onlosmakelijk met elkaar verbonden."Het gaat steeds meer leven, heb ik het idee. Hoe meer je erover praat, hoe mooier de verhalen worden, maar dat moet wel overgebracht worden op de nieuwe generatie." Daarom is de maquette een mooie aanvulling op de collectie van de stichting.De maquette, met nog een aantal andere zaken, staat in het pop-up museum bij de rijwielhandel in Hooghalen. Net als voorgaande jaren hebben de Hooghalers ook nu weer een hoekje ingericht om publiek het verhaal van Hooghalen en de TT te vertellen. "Als stichting TT Hooghalen proberen we naar voren te brengen dat de historie meer gaat leven en echt een gezicht krijgt", aldus Talens.De tijdelijke expositie is sowieso nog tot en met zaterdag 7 juli te bekijken.