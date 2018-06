McDonald's wil bouwen op Ter Borch

EELDERWOLDE - McDonald's wil een restaurant bouwen op businesspark Ter Borch bij Eelderwolde. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd bij Tynaarlo voor de bouw van het restaurant.

In mei werd al bekend dat de fastfoodketen interesse had in een plekje op het bedrijventerrein. Toen sprak de raad van Tynaarlo over een reclamezuil in Ter Borch met een permanente uiting van McDonald's.Drenthe telt tot nu toe vier vestigingen van de fastfoodketen: Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel.