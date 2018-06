Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 28 juni In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor de rapportkaarten van Joodse kinderen die zijn gevonden (foto: RTV Drenthe)

Een bijzondere ontdekking bij het Esdal College in Emmen. In de kelder zijn rapportkaarten van Joodse kinderen gevonden.

Verder in de nieuwsminuut: werknemers van metaalbedrijf Prysmian Draka in Emmen hebben onverwachts het werk neergelegd en onderzoekers boren in onze provincie in de zoektocht naar pingoruïnes.