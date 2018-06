Deel dit artikel:











Gratis trouwen in Emmen hoeft niet meer op maandagochtend 9 uur Gemeente Emmen gaat de regels rondom trouwen versoepelen (foto: Pixabay)

EMMEN - Goed nieuws voor mensen met een minimuminkomen die willen trouwen. De gemeente Emmen gaat de regels rondom het trouwen versoepelen.

Geschreven door Janet Oortwijn

"We gaan de menukaart voor het trouwen wat groter maken", aldus burgemeester Eric van Oosterhout.



Zo kunnen mensen met een minimuminkomen in aanmerking komen voor een kwijtschelding van de kosten, zodat zij niet afhankelijk zijn van de gratis trouwmomenten. De vier huidige gratis trouwmomenten blijven hetzelfde.



"Wij willen de inwoners de ruimte bieden om de mooiste dag van hun leven zo in te delen als zij willen en daar als gemeente niet te veel beperkingen aan op te leggen", aldus de burgemeester.



Kwijtschelding

Toen Van Oosterhout nog burgemeester was in Aa en Hunze heeft hij hetzelfde soort beleid doorgevoerd. "Toen kwamen er niet ineens vanuit alle hoeken en gaten mensen om in aanmerking te komen voor die kwijtschelding", vertelt hij. "Maar we denken wel dat het gaat toenemen."



De burgemeester wil ook regelen dat een familielid of kennis een bruidspaar mag trouwen. Die wordt dan trouwambtenaar voor één dag. "Dat is namelijk niet overal zo", zegt Van Oosterhout, die er zelf ook tegenaan liep. "Mijn neef wilde dat ik hen ging trouwen ergens in Friesland, maar dat mocht niet."



Daarnaast komt er meer verschil in de tarieven voor verschillende tijdstippen. Voorheen werd het tarief van 420 euro gehanteerd doordeweeks, nu begint dat bij 150 euro en loopt het op tot 450 euro.



En hoe het afliep met de neef van Van Oosterhout? "Die is in het gemeentehuis getrouwd. En een paar dagen later hebben we op de trouwlocatie de ceremonie overgedaan. En niemand die dat doorhad."