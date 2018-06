Deel dit artikel:











Droogte houdt aan: waterschap voorziet nog geen problemen Door de droogte gaan boeren hun land beregenen (foto: ANP / Koen Suyk)

ASSEN - Juni is tot nu toe erg droog verlopen en dat gaat niet veranderen. Weerman John Havinga van Noorderweer verwacht in elk geval tot eind deze maand geen regen.

Die droogte betekent dat we meer water gebruiken. We sproeien bijvoorbeeld de tuin of vullen een zwembadje in de tuin.



En niet alleen thuis, ook op het land wordt meer water gebruikt. "We merken dat er steeds meer water gevraagd wordt", vertelt Aike Maarsingh van waterschap Hunze en Aa's. "Heel veel boeren zijn al aan het beregenen of gaan dat doen. Dat houdt ook in dat we steeds meer water nodig hebben."



Beregenen melden

Hunze en Aa's vraagt boeren het te melden als ze gaan beregenen. "Dan weten we waar het gebeurt. Als er te veel op één plek staan, kan het voorkomen dat we op dat moment niet aan de vraag kunnen voldoen."



Het waterschap voorziet op dit moment nog geen grote problemen. "We zitten op de helft van onze capaciteit. De komende dagen zal dat meer worden als het droog blijft. Er wordt dan waarschijnlijk meer water gevraagd en dan gaan we daarmee bezig", zegt Maarsingh. "Als de slootpeilen beginnen te zakken dan moet er wat gebeuren. Maar dat is de komende vijf dagen nog niet aan de orde."