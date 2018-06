VVD maakt zich zorgen over terugkeer van de wolf

DEN HAAG - De VVD-fractie in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de wolvenaanvallen die de afgelopen maanden in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel zijn geweest.

Kamerleden Arne Weverling en Helma Lodders stellen schriftelijke vragen aan Landbouwminister Carola Schouten. Ze willen onder meer weten of er nagedacht is over de mogelijkheden om de wolven te verjagen of bestrijden. Dit is aan strenge regels gebonden vanwege de beschermde status van het dier. Ook willen ze weten of het ministerie van plan is de boeren hierbij te helpen.De VVD-fractie noemt het 'onwenselijk' dat boeren moeten vrezen voor het welzijn van hun dieren door de terugkeer van de wolf in Nederland.De partij wil een plan ontwikkelen zoals in Duitsland, waar samen met provincies, boeren en belangenorganisaties wordt gekeken naar hoe conflicten met wolven voorkomen kunnen worden.De minister komt binnen drie weken met antwoorden op de vragen.