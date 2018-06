Re-integratiemarkt voor gedetineerden in Esserheem

VEENHUIZEN - Wie in de gevangenis zit, komt in de meeste gevallen op een dag weer vrij. Maar wat dan? De gedetineerden van penitentiaire inrichting Esserheem konden zich daar vandaag op voorbereiden tijdens een speciale markt.

"De nazorg voor de gedetineerden is heel belangrijk", zegt Marten Antoons, plaatsvervangend hoofd detentie en re-integratie in gevangenis Esserheem. "We proberen ook de eigen verantwoordelijkheid van de jongens aan de orde te stellen, om zo te werken aan hun eigen toekomst. Hier is iedereen bij elkaar aanwezig en die interactie is heel goed."Het ziet eruit als een soort braderie. Op het gras van de luchtplaats staan enkele tientallen standjes. Gedetineerden mogen in groepjes naar de markt toe. Het Leger des Heils, Verslavingszorg Noord-Nederland, wooncorporatie Actium, de gemeente Groningen en tal van andere organisatie die hulp bieden aan (ex-)gedetineerden.Gedetineerden moeten vaak opnieuw met hun leven beginnen als ze vrij komen. Een huis is er niet altijd meer, maar soms zijn er wel schulden. "Als je wilt kun je hier wel echt hulp krijgen", zegt gedetineerde Danny. "Het is toch makkelijker als je iemand direct even kunt aanspreken dan dat je dat via de telefoon moet doen."