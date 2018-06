Deel dit artikel:











Huishoudelijke hulp M/V

Voor een 2-tal huishoudens in Hoogeveen zoeken we huishoudelijke hulpen. Bij de ene vacature ga je een patient met een visuele beperking ondersteunen bij de huishouding.

Maandag en vrijdagmorgen van 9.00-11.30 uur.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 5 uur per week.



Eisen: Je bent sociaal ingesteld, kunt omgaan met mensen met een beperking en bent woonachtig in Hoogeveen



Vacaturenummer: 2854218





Voor de andere vacature ga je een patient van 17 jaar met een halfzijdige beperking ondersteunen bij de huishouding (schoonmaak, opvang, eten voorbereiden).



2-4 dagen/week van 13.00-17.30 uur



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 9 - 18 uur per week.



Toelichting dienstverband: 2-4 dagen/week van 13.00-17.30 uur. Werkdagen in overleg



Vacaturenummer: 2853918



Geïnteresseerd? Stuur een mail met een korte motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe @uwv.nl