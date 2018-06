Zo kom je dit weekend op de TT

ASSEN - Hoe kom ik dit weekend op het TT Circuit? De afgelopen jaren was er veel gedoe over de verkeersdrukte.

Zo stonden mensen soms uren in de file . Vorig jaar werd zelfs een speciaal bureau ingehuurd om een verkeersplan te maken. Maar de kritiek bleef. "Dat kan en mag niet meer gebeuren", zei TT-voorzitter Arjan Bos vorige week . Dit jaar moet moet iedereen om 11.30 uur op het circuit zijn.Rijkswaterstaat adviseert bezoekers die via de A28 komen de navigatie uit te zetten. "Volg de instructies op de tekstkarren en de bebording langs de weg." Via het Twitter-account @TraficTTAssen worden weggebruikers ook op de hoogte gehouden.Motorrijders die op de N33 vanuit Veendam en de A28 vanuit Hoogeveen komen, volgen die A28 en keren zondag bij afrit 33. Van daaruit worden ze via de speciale motorafrit bij afrit 32 naar het circuit geleid. Ook motorrijders die vanuit Groningen komen moeten deze afrit gebruiken. Op vrijdag en zaterdag, tijdens de vrije trainingen en kwalificaties, kunnen motoren gebruikmaken van afrit 32.Als je met de auto op de A28 vanuit Hoogeveen komt, dan wordt aangeraden om zaterdag en zondag de afritten 30, 31 en 31A te gebruiken. Als je onderaan de afrit bent, dan zie je verwijsborden naar de parkeerplaatsen staan. Ga je vrijdag naar de training op het circuit, gebruik dan de afritten 30, 31 of 32.Kom je met de auto vanuit het noorden? Volg dan de borden naar Assen. Je wordt dan bij afrit 32 van de snelweg geleid. Ook hier staat het TT Circuit onderaan de afrit op de borden.Dit geldt ook voor mensen die vanuit het oosten komen. Mensen die vanaf de N33 met de auto komen, moeten er ook bij afrit 32 af. Je kan vanuit Groningen en vanaf de N33 niet doorrijden naar afrit 31A. Die is namelijk vanuit het noorden drie dagen afgesloten.Mensen die vanuit het zuiden met de trein naar Assen willen, moeten rekening houden met vertragingen. Rondom Zwolle wordt namelijk tijdens het TT-weekend aan het spoor gewerkt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen van een kwartier tot drie kwartier.Vanuit alle richtingen rijden er geen treinen naar Zwolle. Dat betekent dat je uit moet stappen in Ommen, Raalte, Olst, 't Harde, Kampen-Zuid of Kampen. Vanaf daar moet je dan met de bus naar Meppel. In Meppel kun je vervolgens de trein naar Assen nemen. Als je na de TT weer teruggaat naar Zwolle, moet je vanaf Meppel ook weer de bus pakken.Veel buschauffeurs van Qbuzz staken in ieder geval tot en met vrijdag. Maar volgens busmaatschappij Qbuzz zijn er genoeg chauffeurs gevonden die vanaf donderdagavond tot en met zondag wél willen rijden. Zoals het nu lijkt, kun je dus gewoon vanuit Assen met de bus naar het circuit. Een overzicht van alle buslijnen die rijden, vind je hier