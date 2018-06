Deel dit artikel:











Actievoerders: Rotonde op kruising N375 - Gijsselterweg beste en goedkoopste oplossing De N375 (foto: Google Streetview)

RUINEN - Een rotonde is drie ton goedkoper dan afsluiten en ruim zeven ton goedkoper dan het bouwen van een tunnel. Dat blijkt uit eigen onderzoek van omwonenden naar de beste oplossing voor het veiliger maken van de kruising N375-Gijsselterweg.

Geschreven door Hielke Meijer

De provincie wil deze aloude gelijkvloerse oversteek over de N375 afsluiten als onderdeel van een plan om vijf oversteken van de N375 veiliger te maken. Toen bewoners van de Gijsselterweg daarvan lucht kregen, ontstond daar dit jaar op het laatste moment protest tegen. De provincie heeft een besluit daarom uitgesteld.



Historische verbinding

De actievoerders hielden eerder al een enquête in Ruinen en concludeerden daaruit dat bijna 55 procent van de bewoners voor de aanleg van een rotonde is. Zes procent kiest voor een tunnel, twee procent voor een viaduct en de overige voor het behoud van de huidige kruising. Afsluiting van de historische verbinding met Hoogeveen zien de Ruiners niet zitten.



[article:133942/D66 Luister naar inwoners van Ruinen voor een veilige oplossing van de N375]

Deskundige oud inwoner

Oud-Ruiner Klaas van den Berg berekent nu dat de aanleg van een rotonde ongeveer 1,1 miljoen euro kost. Mogelijke ingrepen aan de bestaande fietstunnel bij de kruising zouden dat bedrag hoger kunnen maken. Van den Berg wordt als deskundige aangehaald vanwege zijn ervaring als weg- en waterbouwkundige en directeur van Koninklijke Wegenbouw Stevin.



Afsluiting en omleiding van het verkeer via de dan te reconstrueren Postweg is volgens Van den Berg met 1,4 miljoen euro een oplossing met 'vervelende neveneffecten'. De hoge kosten komen vooral voort uit het verbreden van de huidige Postweg, de aanpak van een paar 'onoverzichtelijke' bochten en de omlegging van kabels en leidingen.



Grote bouwput

Een tunnel bij de oversteek is volgens de berekening van Van den Berg de duurste oplossing en zou 1,85 miljoen euro kosten. De huidige fietstunnel moet dan 'gesloopt' worden. Er zou langdurig overlast zijn door de aanleg van een grote bouwput. De aanleg zou bovendien in twee fases moeten tijdens de 6 tot 9 maanden durende bouwtijd, 'als men doorgaand verkeer op de Provinciale weg wil laten doorgaan'.



Aanleg van een rotonde zou volgens de weg- en waterbouwkundige in een half jaar afgerond kunnen zijn. Enige nadeel is volgens Van den Berg 'dat twee rotondes op korte afstand van elkaar (te weten Echtensewerg en Gijsselterweg) iets meer hinder voor het verkeer betekent op de Provinciale weg.'



De actievoerders uit Ruinen hebben de bevindingen van Klaas van den Berg doorgestuurd naar gedeputeerde Henk Brink, wethouder Jan van ´t Zand van de gemeente De Wolden en de provinciale en gemeentelijke politiek.