TT Hall gaat verder als Expo Assen

ASSEN - De TT Hall in Assen krijgt een nieuwe naam en zal verder door het leven gaan als Expo Assen.

"We merken dat veel mensen ervan uitgaan dat de hal en het TT Circuit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn", laat Toni Denneboom weten, directeur beurzen en evenementen Noord- en Oost-Nederland Libéma. "Maar het tegendeel is het geval: de evenementenhal staat los van het racecircuit en opent graag de deuren voor alle soorten evenementen. Of dit nu vak- of publieksbeurzen, concerten of bedrijfsfeesten zijn."



'Frisse wind'

Volgens Denneboom biedt Expo Assen, met een oppervlakte van 15.000 vierkante meter, ruime mogelijkheden voor tal van evenementen. "We gaan de komende tijd voor een frisse wind zorgen, dat is zeker. Deze naamswijziging is daarbij een belangrijke stap."



Expo Assen is sinds eind 2017 in handen van Libéma. Onder andere Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, IJsselhallen Zwolle, Expo Haarlemmermeer en Omnisport Apeldoorn vallen onder de organisatie uit Rosmalen.