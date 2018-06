Ook de rest van Nieuw-Amsterdam/Veenoord aangepakt

NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD - Het haven- en stationsgebied en het sportpark van Nieuw-Amsterdam/Veenoord moeten eerst worden aangepakt nu het centrum klaar is. Plaatselijk Belang zegt dat de inwoners het daarover eens zijn.

Onlangs werd het compleet vernieuwde centrum in Nieuw-Amsterdam geopend, maar dat betekent niet dat de gemeente en Plaatselijk Belang nu stil gaan zitten.In de nieuwe woon- en leefvisie van het tweelingdorp wordt uitgesproken dat er hard gewerkt gaat worden aan bijvoorbeeld de verkeersafwikkelingen, de dorpsentrees en de oversteekplaatsen voor fietsers.Inwoners hebben de afgelopen tijd inbreng gegeven tijdens inloopavonden. Ze waren het niet altijd eens.Zo wil de ijsvereniging graag de sintelbaan vervangen door een betonnen baan, om zo snel mogelijk als het vriest de eerste marathon op natuurijs te kunnen organiseren. Maar de ijsspeedway heeft juist wel belang bij een sintelbaan. En dan is er nog voetbalvereniging Twedo, die weer eigen belangen heeft en zich ergert aan het onkruid op de sintelbaan rondom hun hoofdveld."Er is wat wrijving tussen de partijen", aldus Rikus Haasken van Plaatselijke Belang. "Maar iedereen staat er positief in." Er wordt nu gesproken over een betonnen baan voor de ijsvereniging en een verhuizing van de speedwaybaan. Voetbalvereniging Twedo wil graag kunstgrasvelden voor de jeugd."En dan willen we het liefst een centrale kantine. Dat is een ideaalbeeld en we moeten kijken of het lukt de komende jaren. We willen het hele gebied onder de loep nemen", aldus de voorzitter van Plaatselijk Belang.Nog een ander gebied dat aandacht behoeft is die in de buurt van de molen, de haven en het station waar ook de Boerdijk langsloopt. Plaatselijk Belang ziet het liefst dat de Boerdijk een doorlopende weg wordt.Daarover worden gesprekken gevoerd met ProRail en NS, die grondeigenaren zijn. Zij zijn bereid om de grond te verkopen aan de gemeente Emmen. Wethouder Jisse Otter zegt dat hij het nog niet ziet gebeuren dat die weg er volgend jaar ligt. "Daar gaat een heel proces aan vooraf."Ook het havengebied moet nieuw leven worden ingeblazen. "Daar is de watersportvereniging druk mee bezig", legt Haasken uit. "We zien het liefst dat mensen hun boot dan in de haven leggen. Die liggen nu nog op de route tussen Nieuw-Amsterdam en Erica.""Een dorp is nooit af", vervolgt de voorzitter. "We moeten altijd bezig blijven om te zorgen dat het geen saai dorp wordt."