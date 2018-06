Drents WK-journaal: Hooligan is niet voor niks een Engels woord

ENGELAND - Engelse supporters zijn berucht: ze slopen, zijn luidruchtig en drinken veel. Niet voor niks komt het woord hooligan uit het Engels.

Maar tot nu toe houden de Engelse supporters zich gedeisd, zowel in Rusland als thuis in Engeland. En doordat concurrent en huidig wereldkampioen Duitsland gisteren uitgeschakeld werd, maakt Engeland een steeds grotere kans om voor het eerst sinds 1966 wereldkampioen te worden.Onze speciale WK-correspondent nam een kijkje in Engeland. Eerder was hij al in Moscou Marokko en Egypte