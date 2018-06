'Geen verzoek van FC Emmen voor geld van gemeente'

VOETBAL - FC Emmen heeft geen verzoek ingediend voor financiële steun van de gemeente Emmen nu de club is gepromoveerd naar de eredivisie.

Dat antwoordde wethouder Jisse Otter op vragen van de VVD-fractie."Op transfergebied gebeurt er van alles bij FC Emmen", zegt raadslid Marcel Meijer. "Maar op financieel gebied is het vrij stil. Hoe acteert de gemeente hier in?"Het antwoord van Otter was helder. "We hebben geen verzoek gekregen van FC Emmen voor financiële steun, dus dat speelt momenteel niet. De provincie heeft ook haar verantwoordelijkheid genomen." De provincie Drenthe heeft een half miljoen euro gegeven voor veiligheidsmaatregelen voor het stadion.De VVD wilde schimmige financiële constructies voorkomen. "We kunnen ons daar wel zorgen over maken, maar dat is niet aan de orde. Maar een promotie brengt ook meer geld met zich mee, er is meer budget voor FC Emmen. Dus zij hebben ook meer mogelijkheden", aldus Otter.De gemeente heeft een projectleider aangesteld die zich bezig houdt met de openbare orde. "Die pakt dat soort zaken op als we kijken naar het gebied rondom de Oude Meerdijk. Wij pakken op dat punt onze verantwoordelijkheid."