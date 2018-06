Krijgt Emmerhout een nieuw multifunctioneel centrum?

EMMERHOUT - Na de zomer worden de gesprekken voor de komst van een multifunctioneel centrum in Emmerhout opgestart.

Dat liet wethouder Jisse Otter weten tijdens de gemeenteraadsvergadering na vragen van de 50Plus-fractie.De toekomstige gebruikers van het multifunctioneel centrum (Dienstencentrum voor Ouderen, bewonersbedrijf Op Eigen Houtje en sociaal-cultureel werk) worden betrokken bij de gesprekken.De partijen zitten nu in verschillende gebouwen, die niet meer aan de eisen voldoen. Het dienstencentrum van de ouderen staat in Emmerschans en wordt gesloopt; Op Eigen Houtje zit in een verouderd schoolgebouw. Wanneer en waar het nieuwe centrum gaat komen, wordt later duidelijk.Eerst was het de bedoeling de ouderen en sociaal-cultureel werk bij het nieuw gebouwde kindcentrum in Emmerhout in zou komen, maar dat is niet gelukt.