De TT-camping in Witten is deze dagen een soort vrijstaat Even verkoeling zoeken (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe) Het is altijd gezellig op de TT-campings (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe) Bier genoeg op de camping (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

WITTEN/ASSEN - De TT-campings in Witten zijn beroemd en berucht. Eigenlijk mag alles. Niks is te gek. Witten is tijdens de TT een soort vrijstaat.





Links zie je twee halfnaakte mannen met elkaar worstelen in een kinderzwembadje, rechts komt iemand op een soort opgevoerde scootmobiel voorbij tuffen. En natuurlijk gebeurt dat vrijwel altijd met een biertje in de hand. Want het bier, dat vloeit rijkelijk op de camping. Zeer rijkelijk.



