Deel dit artikel:











Inbrekers maken grote collectie zilver buit in Een Een van de gestolen zilveren voorwerpen (foto: Politie Noord-Nederland)

EEN - Bij een inbraak in april in een woning in Een is een grote collectie zilver gestolen. Dat maakte de politie vandaag bekend.

De inbraak vond plaats tussen vrijdag 6 april 18.30 uur en 7 april 08.30 uur. De inbrekers kwamen binnen door aan de achterkant van de woning een deur open te breken. Ze doorzochten de woning en namen een grote collectie zilveren voorwerpen mee als buit. De collectie bevatte een aantal unieke stukken.



De auto van de bewoners werd ook gestolen. Die werd later brandend teruggevonden aan het Sprikkenburg langs het Van Starkenborghkanaal in Groningen.