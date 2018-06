Ton Baas waarnemer in Aa en Hunze: Van Dijk 'op medisch advies' thuis

GIETEN - Aa en Hunze krijgt tijdelijk een waarnemend burgemeester in de persoon van Ton Baas. Hij vervangt burgemeester Piet van Dijk, die op medisch advies nog enige tijd thuisblijft.

Baas (VVD), die ook al waarnemend burgemeester was in Midden-Drenthe, begint per 1 juli. De aanstelling van Baas als waarnemer is besloten door commissaris van de koning Jetta Klijnsma, in overleg met het gemeentebestuur van Aa en Hunze. Die hebben vanmiddag al kennis gemaakt met Baas,Vice-voorzitter Bertus Reinders van de gemeenteraad, die ook voorzitter is van de vertrouwenscommissie, maakte de tijdelijke aanstelling van Baas zojust bekend in de gemeenteraad. Volgens Reinders moet Van Dijk 'op medisch advies thuisblijven om alle tijd te nemen om te herstellen'. Tot wanneer Ton Baas als waarnemer aanblijft is niet bekend.Van Dijk meldde zich een maand geleden ziek. De reden van zijn afwezigheid werd gegooid op 'persoonlijke omstandigheden'. Wat die precies waren, werd niet nader benoemd waardoor er de laatste weken druk is gespeculeerd over de reden van Van Dijk's afwezigheid. Zo werd zijn bestuurlijke stijl onderwerp van speculaties, maar huwelijksproblemen zijn de werkelijke reden.Van Dijk zelf wilde eerst ook niet meer kwijt dan 'privéomstandigheden', maar zei later 'even wat gas terug te moeten nemen'.Piet van Dijk (VVD) is sinds 14 september burgemeester van Aa en Hunze. Daavoor was hij wethouder in de gemeente Opsterland namens de lokale partij Opsterlands Belang. Daarvoor was ondermeer actief als VVD-fractievoorzitter in Zwolle en werkte hij ook jarenlang in Den Haag. Zo was hij assisent van Jozias van Aartsen toen die landbouwminister was, en later lobbyist voor de provincie Flevoland.De gemeente Aa en Hunze is zijn eerste burgemeesterspost.