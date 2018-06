Deel dit artikel:











Droogte funest voor ooievaars en scholeksters Ooievaars op het nest (foto: Petra Wijnsema)

DE SCHIPHORST - Het wordt waarschijnlijk de droogste juni ooit. Vogels die afhankelijk zijn van wormen voor hun voeding zoals weidevogels en ooievaars hebben het daarom zwaar.

"Gisteren is er nog een jong binnen gebracht. Het is de laatste van een nest van vijf. De anderen jongen hebben het niet gered, simpelweg omdat de ouders het voeren hebben opgegeven. En als deze hier niet zou zijn gebracht, dan had die het ook niet overleefd," zegt Frits Koopman van ooievaars buitenstation De Lokkerij in De Schiphorst.



De Lokkerij is klauwen vol met geld kwijt aan bijvoeding. "Hier krijgen ze genoeg eten maar in het buitengebied gaat het compleet mis." Koopman zegt door te gaan met bijvoeden zolang het nodig is.



Jongen geen eten

Ook weidevogels die laat broeden zoals scholeksters lukt het amper hun jongen te voeden. "De weidevogelstand is al kritiek. Iedere tegenslag is er één teveel. We werken samen met boeren om de nesten van weidevogels te redden. Maar we hebben het idee dat de problemen dan pas echt beginnen: hoe worden de jongen groot. Het weer hebben we niet in de hand. Een periode van lange droogte doet heel veel teniet van wat we met elkaar proberen goed te maken," zegt weidevogelbeschermer Jan Nicolai.



Alle hens moeten aan dek om de weidevogels te redden. Zo is er een bedrijf in Coevorden dat een stuk land beschikbaar stelt voor vogels zolang het niet voor eigen gebruik nodig is. "Daar moeten we meer naar toe. Stroken waar ze kruiden kunnen vinden en die niet worden bewerkt met bestrijdingsmiddelen," aldus Nicolai.