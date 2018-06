EMMEN - Het weghalen van graffiti kost de gemeente Emmen jaarlijks € 10.000. In plaats van het te verwijderen, kan er volgens kunstenares Karin Siebring beter een echt kunstwerk voor in de plaats komen.

Zij noemt als voorbeeld de fietsbrug in woonwijk Bargeres, waar regelmatig racistische leuzen worden gekalkt. De gemeente moest hier in de laatste twee weken twee keer graffiti verwijderen.Siebring: "Dit nodigt gewoon uit tot illegale graffiti. Ik zou hier een mooi kunstwerk willen maken, waar we een coating overheen doen, zodat het niet weer beklad kan worden."Wat centrummanager Laurens Meijer betreft, zou dit ook een oplossing kunnen zijn voor de binnenstad. "Als graffiti verwijderd wordt, blijven er vaak nog resten zitten. Dat is superzonde."En wat voor kunstwerk moet er dan in de fietstunnel komen? Siebring: "Ik zou iets vrolijks doen hier, om een veilig gevoel te creëren. Misschien een groot zwembad met Donald Duck die erin duikt."Een passerende inwoner van Bargeres vindt het alvast een goed idee: "Ik heb allemaal rare teksten zien staan en rare tekeningen. Laat die kunstenaars er maar wat moois van maken."