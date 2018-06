Formule 1 op het TT Circuit? Rossi is tegen, Marquez vóór

MOTORSPORT - Valentino Rossi is geen voorstander van Formule 1-races op het TT Circuit. Dat zei de Italiaanse MotoGP-coureur vanavond desgevraagd op de persconferentie voorafgaand aan de TT in Assen.

"Ik hoop niet dat ze komen", is Rossi duidelijk. "In de Formule 1 zijn er veel circuits die alleen voor autoraces gebruikt worden. Assen is historisch gezien alleen voor motoren en dat zie ik graag zo blijven. Daarnaast denk ik dat het wegdek hobbeliger wordt door Formule 1-races en daar zouden wij last van krijgen."Jorge Lorenzo is het met zijn collega eens. "Het zou een gek gezicht zijn om hier auto's te zien racen. Ik heb het liever niet. Vanwege alle aanpassingen die gedaan moeten worden en de hobbels die gaan ontstaan in het wegdek", aldus de winnaar van de afgelopen twee Grand Prix'.Regerend wereldkampioen Marc Marquez denkt dat de mogelijke schade aan de baan geen groot probleem voor de motorcoureurs hoeft te zijn. Hij is enthousiast. "Ik denk dat ze hier heel snel zouden rijden, want de baan heeft veel snelle bochten. Misschien wel rondjes onder de minuut. Het is goed dat de Formule 1 geïnteresseerd is in een circuit als Assen."