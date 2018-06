Deel dit artikel:











Scott Redding krijgt 'rake klappen' van vrouw in centrum Assen Scott Redding (Foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - MotoGP coureur Scott Redding kreeg donderdagmiddag 'rake klappen' van een vrouw in het centrum van Assen. Gelukkig voor de Brit ging het om een demonstratie van wereldkampioene kickboksen Sarèl de Jong.

In het centrum van Assen kreeg een aantal motorcoureurs, waaronder Redding, maar ook Bo Bendsneyder, (kick)boks training van Sarèl de Jong, die afgelopen weekend de wereldtitel tot 64 kg won, en open Nederlands kampioen cruisergewicht boksen Ben Tingen.



Redding kon na de training nog lachen, maar was wel duidelijk over De Jong. "Als ze echt wil, slaat ze me zo neer. Petje af voor haar", liet Redding weten. "Het was erg leuk om te doen en ik ben klaar voor de TT."



Redding kijkt uit naar de race van zondag. "Normaal verwacht je regen in Assen, maar het blijft droog. Regen zou wel goed voor me zijn. Ik wil werken aan mijn racesnelheid. Ik ben benieuwd hoe de motor reageert. Als die goed rijdt, dan kan het een mooi weekend worden. Ik weet in ieder geval dat de Nederlandse fans me zullen steunen."



Ook Bo Bendsneyder had genoten van het evenement. "Ik doe af en toe bokstraining, dus dit was erg leuk om te doen."