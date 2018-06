Cultuurprijs voor gemeente Assen

ASSEN - De gemeente Assen heeft de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs in de wacht gesleept. Een initiatief om cultuurparticipatie in de regio te stimuleren.

De prijs werd uitgereikt als afsluiter van iktoon, de jaarlijkse maand voor amateurkunst. Heel Nederland is dan het podium van alle amateurkunstenaars. Vanaf vrijdag 1 juni was er op meer dan duizend locaties in meer dan tweehonderd gemeenten kunst te zien.Volgens de jury viel de gemeente vooral op vanwege de sterke verbinding tussen beleid en praktijk. Assen mag zichzelf een jaar lang Beste Cultuurparticipatie Gemeente van Nederland noemen, en ontvangt een geldprijs van 15.000 euro, die ten goede moet komen aan de cultuurparticipatie in de buurt.Mat Meijs, secretaris BNG Cultuurfonds: "Gemeente Assen heeft deze prijs verdiend, omdat de impact van hun beleid goed terug te zien is in de praktijk; een mooi voorbeeld hoe cultureel gemeenschapsgeld daadwerkelijk terug kan vloeien naar de inwoners. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het geldbedrag in de gemeente Assen tot een directe stimulering van cultuurparticipatieprojecten zal leiden."Juryvoorzitter Wim Hillenaar: "Assen weet met relatief weinig middelen, opvallend veel tot stand te brengen. Er is een goede samenwerking zichtbaar tussen gemeente en culturele instellingen." De jury roemt ook het feit dat de gemeente haar best doet de bevolking bij allerlei projecten te betrekken.Uit de zeventig inzendingen heeft de jury vijf genomineerden gekozen. Andere kanshebbers waren de gemeenten Lisse, Meierijstad, Steenbergen en Zwolle.