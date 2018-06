Het weer stemt de MotoGP-coureurs nu wel eens tevreden

MOTORSPORT - Jorge Lorenzo is met vertrouwen afgereisd naar Drenthe. De Spanjaard wist de laatste twee Grand Prix' te winnen, maar hij beseft ook dat zijn resultaten in Assen de laatste jaren niet goed waren.

"De laatste vijf of zes jaar heb ik het om verschillende redenen niet goed gedaan hier. Daarvoor was dit juist een van mijn favoriete circuits." Toch overheerst het vertrouwen nu hij na een slechte seizoensstart het gat met WK-leider Marc Marquez heeft verkleind tot 49 punten. "Ik heb vertrouwen getankt met mijn twee zeges en ik weet dat de Ducati hier goed kan presteren."Het weer is elk jaar een veelbesproken onderwerp tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend. Waar het vaak mokken over de onvoorspelbaarheid was, waren de coureurs nu eensgezind. "Ik ben blij dat we drie zonnige dagen in het vooruitzicht hebben", zegt Lorenzo.WK-leider Marc Marquez beaamt dat. "Assen ligt mij niet zo goed als bijvoorbeeld Austin of de Sachsenring. Maar het lijkt een warm en droog weekend te worden en dat verandert veel. Al zijn de Yamaha's hier ook altijd goed."Yamaha-coureur Valentino Rossi kan wel weer een succesje gebruiken. Vorig jaar was hij de beste in Assen, maar dat was ook meteen zijn laatste zege tot nu toe. De Italiaan staat tweede in de tussenstand om de wereldtitel, maar is niet tevreden over de aanloop naar de TT. "Bij het testweekend in Barcelona hebben we helaas niets gevonden dat ons sneller maakt. Gelukkig is onze motor hier altijd fantastisch. Ik hou van Assen en ik ben blij dat het droog lijkt te blijven, want dan is Assen nog leuker."