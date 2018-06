Deel dit artikel:











School uit Amsterdam vergeet leerlingen na zwempartij in Hollandscheveld Recreatieplas Schoonhoven (foto: RTV Drenthe)

HOLLANDSCHEVELD - Een school uit Amsterdam is vanmiddag vergeten twee leerlingen mee te nemen na een zwempartij in Plan Schoonhoven in Hollandscheveld.

De jongens hadden een patatje gekocht. Toen ze rond half zes op de parkeerplaats kwamen waren hun klasgenootjes al met de bus vertrokken richting Fluitenberg. De leerlingen uit Amsterdam verblijven daar een paar dagen op een kampeerboerderij.



Na een telefoontje naar de kampeerboerderij werden de twee achterblijvers na twintig minuten door een leerkracht opgehaald.