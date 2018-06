IJsracer Jasper Iwema wordt teammanager

MOTORSPORT - Jasper Iwema (28) uit Hooghalen reed negen keer de TT. Inmiddels is hij ijsracer en persoonlijk assistent van MotoGP-coureur Scott Redding. Maar vanaf deze week is hij ook teammanager van het Pearle Gebben Racing Team.

"Mij is gevraagd om te kijken hoe het nog professioneler kan. Met mijn ervaring weet ik hoe het eruit moet zien. Daarnaast ga ik de jongens ook coachen op de baan", zegt Iwema. "Ik hou van uitdagingen en dit is er één."Het team komt uit in de Dutch Supersport 300; het bijprogamma van de TT. Normaalgesproken bestaat het team uit Dennis Koopman, Kevin Mijwaart, en Finn de Bruin. Maar bij de TT wordt ook Collin Velthuizen toegevoegd. Het seizoen bestaat uit negen raceweekenden, waarvan er nog vijf verreden moeten worden. Iwema zal een weekend moeten missen omdat hij dan met Redding op pad is.Het raceteam wordt ondersteund door een groep van veertig hoofdzakelijk Drentse ondernemers verenigd in de Stichting Racing Team Drenthe. Zij investeren in het team en staan de jonge coureurs met raad en daad bij. Het idee voor de stichting ontstond op de TT van 2015. "Wij zagen dat er buiten Bo Bendsneyder en Michael van der Mark geen echt racetalent meer was en daar willen we aan bijdragen", verklaart René Moorman namens de stichting.Deze week tekende het raceteam ook een overeenkomst met het Drenthe college. Twee leerlingen van het TT-Institute gaan de rest van het seizoen mee als technische stagiaires.De mannen het Pearle Gebben Racing Team rijden zaterdag hun eerste race en mogen zondag na de MotoGP de baan op voor hun tweede race.