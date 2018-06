'Helft van de aanvragen van De Toegang Emmen komt terug'

EMMEN - De helft van de zorgaanvragen die door stichting De Toegang worden ingevuld, worden door de gemeente Emmen weer naar de stichting toegestuurd, omdat ze niet goed ingevuld zijn.

Dat antwoordde wethouder Raymond Wanders (PvdA) vanavond op vragen van meerdere raadspartijen. De Toegang is een organisatie waar inwoners terecht kunnen voor onder andere schoonmaakondersteuning, begeleiding of beschermd wonen vanuit de WMO. De stichting werkt in opdracht van de gemeente Emmen.Er zijn momenteel grote problemen bij De Toegang. Een advies van de WMO-raad luidt dat de bereikbaarheid en de procedures in adviezen beter kunnen. Ook blijven aanvragen te lang liggen, waardoor inwoners lang op zorg moeten wachten en wettelijke termijnen worden overschreden.Eerder gaf het college van burgemeester en wethouders van Emmen al aan dat er veel ruimte is voor verbetering. Nu blijkt dat de helft van de aanvragen terugkomen bij De Toegang vanuit de gemeente Emmen, omdat deze niet goed zijn ingevuld. Directeur Karin Stiksma is op non-actief gesteld na 'zorgelijke' signalen door personeelsleden, die het vertrouwen in haar opzeggen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het bestuur van De Toegang.Ook de ombudsman sociaal domein gemeente Emmen windt er geen doekjes op. In zijn jaarverslag 2017, dat nu online is gepubliceerd, schrijft hij dat hij ziet dat 'deze organisatie moeite heeft met deze taak en daarnaast onvoldoende in staat wordt gesteld deze uit te voeren.'Daarnaast moet ook de gemeente Emmen de hand in eigen boezem steken, zegt hij. "De gemeentelijke organisatie lijkt moeite te hebben om medewerkers van De Toegang autonoom hun werk te laten doen."Kortom: werk aan de winkel. Dat beseft Wanders zich maar al te goed. "Er zijn veel personele wisselingen geweest. Er gaat dus ook veel kennis weg. We zijn veelvuldig in contact met de Raad van Toezicht om te kijken hoe we de zorg kunnen gaan borgen. De prioriteit ligt bij de dienstverlening voor inwoners en regie op de veiligheid. Dat moet in orde zijn."De VVD pleitte zelfs in een motie om afschaffing van De Toegang, maar werd later ingetrokken. In de ogen van Wanders is dat ook niet de beste oplossing. "Dit op dit moment ter discussie stellen, is niet het beste voor de inwoners die de dienstverlening nodig hebben. Dat moet eerst gecontinueerd worden."In september komt er een avond over het sociaal domein waar de gemeenteraad bijeen komt. Dan wordt er ook gesproken over de maatschappelijke dienstverlening.