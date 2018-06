Baas weer waarnemer in Drenthe: 'Ben ik toch ergens onmisbaar'

GIETEN/OLDEHOLTPADE - Ton Baas doet het met plezier. Vanaf zondag gaat hij opnieuw aan de slag als waarnemend burgemeester in Drenthe, deze keer in Aa en Hunze. "Ben ik toch ergens onmisbaar", zo grapt hij. "Maar ik hoop dat de burgemeester snel terug is", zegt hij. "Want dit is natuurlijk niet leuk voor hem."

Ton Baas (71), oud-gedeputeerde voor de VVD in Friesland, en tot vorig jaar december drie jaar lang waarnemend burgemeester van Midden-Drenthe, mag weer aan de slag in onze provincie. Hij vervangt Piet van Dijk, die zich in Aa en Hunze een maand geleden ziek meldde.Op medisch advies blijft Van Dijk langer thuis, zo werd vanavond officieel bekendgemaakt. Van Dijk heeft psychische problemen; hij zit in de knoop door een huwelijkscrisis.Hoewel Baas en Van Dijk allebei van de VVD zijn en allebei uit Friesland komen, kenden ze elkaar niet voordat ze naar Drenthe kwamen. Baas: "Ik ben zelfs waarnemer geweest in Opsterland, maar dat was voordat hij daar wethouder was."Baas zegt "niets te weten" van verhalen dat het niet zou klikken tussen Van Dijk en de gemeenteraad van Aa en Hunze. Hij hoopt dat Van Dijk snel terug is. In zijn waarnemersfunctie zal hij niet elke dag op het gemeentehuis van Aa en Hunze zijn. "Ik woon op een uur rijden, dus ik ga niet voor elk wissewasje. Maar dat zullen we goed bekijken."Baas heeft als waarnemer van Aa en Hunze verder geen specifieke opdracht meegekregen, zoals hij dat wel kreeg toen hij in 2014 in Midden-Drenthe aan de slag ging, op verzoek van toenmalig commissaris Jacques Tichelaar. Daar waren de politieke verhoudingen flink verstoord, en toenmalig burgemeester Jan Broertjes moest na een vernietigend rapport weg.Baas bleef uiteindelijk veel langer waarnemer in Midden-Drenthe dan de bedoeling was. Eerst waren de verhoudingen nog niet voldoende hersteld. Daarna bleken te weinig geschikte kandidaten gesolliciteerd te hebben. Vervolgens werd de beoogde burgemeester Bert Swart vlak voor zijn aantreden ernstig ziek. Hij trok zich terug en overleed korte tijd later.Een nieuwe procedure volgde. Baas vertrok uiteindelijk vorig jaar december na de aanstelling van de Maastrichtse wethouder Mieke Damsma als nieuwe burgemeester.Met het gemeentebestuur van Aa en Hunze heeft Ton Baas inmiddels kennisgemaakt en vanaf zondag is hij officieel in functie. "Ik zal mijn taken in Aa en Hunze met verve vervullen", zo zegt hij.Op de vraag of het ook een eer is dat hij door de commissaris van de koning Jetta Klijnsma voor deze klus gevraagd is, zegt hij: "Ja, ze hadden ook iemand anders kunnen vragen, maar ze vroegen mij. Ik doe het graag, voor Aa en Hunze, voor de huidige burgemeester, en voor de commissaris. 't Is een drietrapsraket."Of zijn zomervakantie er door deze klus ineens heel anders uit komt te zien, dat denkt Baas van niet. "Nee hoor, waarom, de vakantie gaat ook gewoon door."Een einddatum voor zijn waarnemerschap is niet afgesproken. "Nee, want dat zou te veel druk leggen op burgemeester Piet van Dijk, en dat is niet goed. Maar ik ga ervan uit dat hij er snel weer is."