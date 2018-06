Drentse gemeenten en gemeenten in Zuid-Oost Groningen bundelen krachten voor behoud ziekenhuiszorg

STADSKANAAL - De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn gaan samenwerken met gemeenten in Zuidoost-Groningen om de volledige ziekenhuiszorg in de regio te behouden, inclusief kindergeneeskunde en verloskunde.

Een op te richten taskforce, bestaande uit diverse organisaties en instellingen, gaat onder voorzitterschap van de provincie Groningen een alternatief scenario uitwerken.Dat alternatieve scenario wordt voor 1 januari 2019 gepresenteerd. Tot die tijd wil men dat Treant de besluitvorming over de regiovisie en de verloskundige zorg uitstelt.Veel mensen uit de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze maken gebruik van het Refaja ziekenhuis. Treant wil het ziekenhuis afbouwen als volledige ziekenhuislocatie en omvormen tot een poliklinisch ziekenhuis.De acute, complexe en klinische zorg moet worden ondergebracht in een nieuw te bouwen interventiecentrum in midden Drenthe. Als eerste stap heeft Treant aangekondigd om de klinische kindergeneeskunde en de klinische verloskunde al na de zomer te concentreren in Emmen.De gemeenten in de taskforce vinden dit onacceptabel en willen dat goede zorg dichtbij en bereikbaar blijft in de regio. Door intensief samen te werken met huisartsen en verloskundigen, de omliggende ziekenhuizen en andere zorgpartners kan goede ziekenhuiszorg in het Refaja voor de 80.000 inwoners van het verzorgingsgebied worden behouden, zegt de taskforce.