Militairen Luchtmobiele Brigade herdenken omgekomen collega's

ASSEN - Enkele honderden militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen hebben vandaag hun gesneuvelde kameraden herdacht op de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

Sergeant-majoor Jos Leunissen (44) † 18 juni 2007

Sergeant Martijn Rosier (30) † 26 augustus 2007

Soldaat Tim Hoogland (20) † 20 september 2007

Korporaal Ronald Groen (21) † 03 oktober 2007

Soldaat Tareq Ahmadi (25) † 03 juni 2009

Sergeant Henry Hoving (29) en korporaal Kevin Roggeveld (24) † 6 juli 2016

De mannen en vrouwen stonden vanmiddag opgesteld op de appelplaats. De herdenking is een jaarlijkse traditie die ook wordt bijgewoond door familie van de omgekomen militairen. De mannen die herdacht worden zijn gesneuveld in de periode van 1993 tot nu. De ceremonie bestond uit toespraken, muziek en een kranslegging door de vier compagnieën van het bataljon in Assen.De afgelopen 25 jaar sneuvelden 10 militairen die aan het werk waren voor het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard dat sinds 1993 gekoppeld is aan het 13e infanteriebataljon van de Luchtmobiele Brigade.Sneuvelde in Bosnië nadat kort na elkaar twee mortiergranaten insloegen bij een Nederlandse observatiepost in de omgeving van Simin Han, ten noorden van Tuzla. Broere was de eerste Nederlandse militair die in Bosnië werd gedood door vijandelijk vuur.Kwam om het leven in de buurt van Srebrenica toen zijn pantservoertuig werd beschoten. Renssen was boordschutter. Nederland doet op dat moment mee aan de VN-missie in voormalig Joegoslavië.Verongelukte tijdens oefeningen met scherpe munitie in Bergen-Hohne, DuitslandSneuvelde tijdens gevechten in Chora in de Afghaanse provincie Uruzgan. Nederland levert op dat moment militairen voor de operatie Task Force Uruzgan. Het gaat mis tijdens het afschieten van een mortiergranaat.Kwam om het leven door een aanslag met een bermbom op twaalf kilometerten noorden van de Nederlandse basis Deh Rawod in Afghanistan. Rosier maakte onderdeel uit 111 Pantsergeniecompagnie die samen met militairen van het bataljon uit Assen uitgezonden was.Sneuvelde tijdens zware gevechten in de Afghaanse provicnie Uruzgan tijdens een zeer onoverzichtelijke en heftige gevechtssituatie.Het gepantserde voertuig waarin hij zat reed vijf kilometer van de patrouillebasis Poentjak in Afghanistan op een bermbom. Groen maakte deel uit van 43 Brigadeverkenningseskadron dat samen met militairen van het bataljon uit Assen was uitgezonden naar Afghanistan.Overlijdt na een ongeluk tijdens een oefening op de schietbaan op het NAVO-terrein vlakbij Bremen.De twee militairen komen om het leven tijdens een schietoefening in Kidal in het noordoosten van Mali. Oorzaak was een explosie tijdens een oefening met mortiergranaten. De granaat die de mannen gebruikten bleek ondeugdelijk.