Deel dit artikel:











Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork definitief uit raadscommissies Het was onrustig in de gemeenteraad van Midden-Drenthe (foto: Janet Oortwijn / archief RTV Drenthe)

BEILEN - Onrust in de gemeenteraad van Midden-Drenthe gisteravond. Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork stapt uit protest definitief uit alle drie raadscommissies van de gemeente.

Geschreven door Josien Feitsma



Aanleiding is dat Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork graag twee niet-raadsleden had aangeleverd als commissieleden, maar dit volgens de richtlijnen niet mocht doen. Daarnaast vindt de partij het net als de ChristenUnie 'scheef' dat de grote partijen meer commissieleden mogen aanleveren dan kleine partijen. "We zijn toch in Midden-Drenthe eigenlijk alleen nog maar met kleine partijen," zegt CU-fractievoorzitter Gertjan Bent.



Mislopen expertise

Maar de echte reden voor het uitblijven van commissieleden van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is de kennis van andere partijleden die ze in deze vorm niet kunnen gebruiken bij de commissievergaderingen. "Het breekt op, de eis 'commissielid nietzijnde raadslid', omdat wij excellente mensen hebben die in deze commissie willen werken."



In de gemeenteraad werd als tegenargument gegeven dat dan in theorie niemand van de commissievergaderingen een raadslid hoeft te zijn en dat dat met advies en discussie onwenselijk is.



Boycot

Eerder bleef Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork al weg uit de commissievergaderingen in de vorm van een boycot. Nu het voorstel van de ChristenUnie, om de richtlijnen te veranderen, van tafel is geveegd zal de partij ook bij de commissievergaderingen van de komende vier jaar afwezig blijven.



Niet slim

Commissievergaderingen zijn bedoeld als voorbespreking van de gemeenteraad. Daarom is het volgens Jannes Kerssies van Gemeentebelangen, de zusterpartij die wel in de coalitie zit, geen slimme zet. "Een commissievergadering is wel belangrijk. Je kunt elkaar dan even bevragen en je krijgt advies. Hiermee zet je je partij toch gedeeltelijk buitenspel."



Het gat met Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork en de andere partijen wordt volgens Kerssies daarmee groter. "Je krijgt nu een beetje een splitsing in de raad en dat is nooit bevorderlijk voor de harmonie," licht hij toe.



Lang duren

Een ander gevolg, erkennen de heren, is dat de raadsvergaderingen hierdoor langer kunnen gaan duren. "In theorie zou dat kunnen, maar het duurt mij nooit te lang. Al gaan we door tot twaalf uur. Kijk, het recht van Charles de Haas en zijn fractie is om straks bij de gemeenteraad op alle onderwerpen in te gaan. Het is aan de andere fracties of ze daar nog op willen reageren of dat het een soort monoloog wordt," zegt Kerssies.