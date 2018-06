Deel dit artikel:











Onderzoek naar plan kunstijsbaan en zwembad komt na financieringsbesluit Er moet opnieuw gekeken worden naar de plannen voor de kunstijsbaan en het zwembad (foto: Alynia Architecten)

HOOGEVEEN - Op één na alle partijen in de gemeenteraad van Hoogeveen willen dat een extern bureau onderzoek doet naar het plan voor de bouw van een kunstijsbaan en een zwembad. Het gaat de partijen om de informatievoorziening door het college en om de financiële onderbouwing van het plan.

Geschreven door Hielke Meijer

Vorig jaar maart stemde de gemeenteraad al in met de financiering van de kunstijsbaan. Omdat later bleek dat de financiële onderbouwing van dat plan niet klopte, moest het college een nieuw plan maken. Begin dit jaar maakte het college bekend er een zwembad bij te zullen bouwen. De raad moet zich daarom een nieuw oordeel vormen over de financiering, maar is wantrouwig geworden.



Mega-investering

Op Gemeente Belangen na stemden daarom alle partijen in met een onderzoeksvoorstel van de Partij van de Arbeid. Fractievoorzitter Inge Oosting: "Het gaat om een mega-investering van miljoenen euro's en het proces gaat heel snel. Dat betekent dat je er heel zorgvuldig mee om moet gaan. Daarom willen we de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het proces laten onderzoeken. Heeft de raad de juiste informatie gekregen en de goede cijfers."



BAM

Oosting twijfelt er bijvoorbeeld aan of de aanvankelijke deelname van bouwbedrijf BAM door het college niet verkeerd is voorgespiegeld aan de raad. BAM zou vier miljoen euro bijdragen uit winst op andere projecten die het in Hoogeveen zou krijgen. Dat idee bleek volgens Europese aanbestedingsregels niet uitvoerbaar. Bovendien zou de bijdrage van BAM ook een sigaar uit eigen doos zijn.



Veel onduidelijkheden

Na de uitbreiding van het kunstijsbaanplan met een zwembad zijn er verschillende nieuwe vragen gerezen over de financiering. Oosting noemde in de raad een tiental onduidelijkheden. "Het kan in totaal wel om een bedrag van twee tot tien miljoen euro aan extra kosten gaan."



Oosting noemt ook het risico van het niet doorgaan van de provinciale subsidie van vijf miljoen euro, het niet gevuld raken van het obligatiefonds van 6 miljoen euro door het bedrijfsleven of het risico op stijgende bouwkosten.



Het onderzoeksrapport moet in september klaar zijn. Als daaruit veel nieuwe gegevens naar voren komen moet er een nieuw besluit komen, vindt Inge Oosting: "Dat lijkt me een logisch gevolg. Over twee weken moet blijken onder welke condities en voorwaarden de partijen kunnen instemmen met het huidige voorstel van het college. En de partijen die willen instemmen zullen neem ik aan kijken of er nog een weg terug is als we bij de aanbesteding tegen andere zaken aanlopen."