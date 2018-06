Deel dit artikel:











Tweede avond TT Festival goed voor 25.000 bezoekers Het Koopmansplein, waar ook Mooi Wark speelde, trok weer veel publiek (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Dik 25.000 mensen waren gisteravond en ook vannacht op de been op de tweede avond van het TT Festival in Assen.

Geschreven door Margriet Benak

Volgens projectleider Sander ten Bosch liepen er om half twee vannacht nog 20.000 mensen in de binnenstad. 'Het was een supergoede avond. De pleinen stonden lekker vol, het was gezellig en alles is verder goed verlopen", aldus een tevreden Ten Bosch.



Minder dan vorig jaar

Ten Bosch hoopte nog het aantal van 28.000 bezoekers van vorig jaar te evenaren, maar dat is niet gelukt. "Ook niet zo verwonderlijk, want we hadden nu vijf muziekpodia, vorig jaar waren dat er op de donderdagavond meer." Volgens Ten Bosch zag je in het begin van de avond vooral ouders met kinderen door het stadscentrum gaan, en daarna de jeugd.



Vanavond 50.000 aantikken

Voor vanavond, de derde festivalavond, rekent Ten Bosch toch 'de 50.000 aan te tikken'. "Als het er niet meer dan 40.000 worden, ben ik echt verdrietig. Maar ik reken erop dat het lukt, want het weer blijft goed en er komen ook weer drie muziekpodia bij, op de Neuwe Huizen, de Oostersingel en de Jan Fabriciusstraat. En bij de laatste komen dj's van 538, daar verwacht ik echt heel veel van."