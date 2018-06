Deel dit artikel:











Onrustig in Assen in aanloop naar TT De politie had het druk afgelopen nacht in Assen (foto: Kim Stellingwerf / archief RTV Drenthe)

ASSEN - De TT trekt als vanouds veel volk naar Assen. Dat dit voor onrust en overlast kan zorgen, bleek ook afgelopen nacht. De politie had er de handen vol aan.

Zo werd er melding gemaakt dat een aantal mensen over het hek was geklommen aan het Hertenkamp, naar de jonge dieren op het veldje toe. Agenten rukten uit om de personen weer naar de goede kant van het hek te begeleiden, maar eenmaal aangekomen troffen ze er niemand meer aan.



Glaswerk

Rond 03.30 uur is een 35-jarige man uit Hoogersmilde aangehouden voor de vernieling van een ruit aan de Prinses Beatrixstraat. De man mocht de nacht op het bureau doorbrengen en is verhoord. Aan de Beilerstraat sneuvelden de ruiten van een bushokje. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is niet bekend.



Snorfiets botst op oplegger

Om 04.30 uur kwam er een melding binnen van een eenzijdig ongeluk aan de Philipsweg. Een snorfietser was daar tegen een geparkeerde oplegger aan gereden. De bestuurder was gewond, maar aanspreekbaar. Hij is voor onderzoek naar het het ziekenhuis gebracht. Daar is ook bloed afgenomen, omdat de politie dacht dat hij te veel drank of drugs had gebruikt. Of dit ook zo was, is niet bekendgemaakt.



Verder waren er nog enkele meldingen van kleine opstootjes, en mensen die door een teveel aan alcohol de weg kwijt waren.