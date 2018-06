Deel dit artikel:











Kinderen mogen een dag museumdirecteur zijn Onder andere het Drents Museum krijgt een directeur voor een dag (foto: Drents Museum)

ASSEN - Directeur voor een dag, die kans krijgen twaalf basisschoolkinderen uit Drenthe. Kinderen uit groep zeven kunnen solliciteren naar de functie van directeur van verschillende musea en instellingen.

Dit is in het kader van Oktobermaand Kindermaand. De kinderen die worden 'aangenomen' mogen een dag lang de baas zijn van bijvoorbeeld het Drents Museum, het Hunebedcentrum, het Gevangenismuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork of het Drents Landschap.



'Wat maakt het voor kinderen leuker?'

"De kinderen kunnen hun hele klas erbij betrekken, om mee te denken wat nu een goed idee is om te veranderen. Wat maakt het voor kinderen nog leuker om naartoe te gaan?", zegt Helma Kwast van initiatiefnemer Kunst & Cultuur.



"Het is wel de bedoeling dat de instellingen serieus gaan kijken naar de voorstellen van de kinderen. Is het iets dat we makkelijk kunnen toepassen? Kinderen kunnen heel goed bedenken wat ze zelf leuk vinden. En dat kan tot heel originele ideeën leiden, waar het grotemensenpersoneel niet op gekomen zou zijn", aldus Kwast.



Kunst & Cultuur bestaat 25 jaar, en vanuit dat jubileum is ook het idee ontstaan van de kinderdirecteuren. "Het valt samen met de Oktobermaand Kindermaand, dus in dat opzicht komt alles dan mooi bij elkaar."