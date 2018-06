Welke bussen rijden vandaag wel in Drenthe?

ASSEN - In Drenthe ligt het streekvervoer vandaag weer grotendeels plat. Op de derde, en in principe laatste stakingsdag rijden er vrijwel geen bussen.

In onze provincie rijden alleen de volgende lijnen van Qbuzz - Lijn 300 tussen Emmen en Groningen- Lijn 110 tussen Veendam, Gieten en Assen- Lijn 100 tussen Groningen en het vliegveld in Eelde- Lijn 50 tussen Assen en Groningen- Lijn 5 tussen Groningen en Annen (alleen in de spits)Eerder gaf Qbuzz al aan dat de TT geen last zou krijgen van de staking. Volgens de busmaatschappij zijn er genoeg chauffeurs gevonden die tot en met zondag wél willen rijden. Een overzicht van alle TT-buslijnen vind je hier Het is nog onduidelijk of de staking na vandaag aanhoudt. CNV zei in eerste instantie het bij drie dagen te houden, terwijl FNV misschien langer staakt."Ik heb begrepen dat er vanavond een besluit over wordt genomen", zegt Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark tegen RTV Noord . "Ik hoor wel geluiden dat er komende week misschien alleen in de daluren wordt gestaakt, maar dat krijgen we niet bevestigd. We moeten afwachten."