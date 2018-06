Bo Bendsneyder maakt zich op voor TT van de waarheid

MOTORSPORT - Bo Bendsneyder, de enige vaste Nederlandse Grand Prix-coureur, begint vanochtend rond elf uur aan zijn eerste TT als Moto2-rijder. In de vrije training hoopt hij de basis te leggen voor een race die eindelijk punten moet opleveren.

De Rotterdammer maakte na vorig seizoen de overstap vanuit de Moto3 en wist in de eerste zeven GP's nog niet in de punten te rijden. De laatste twee races kwam hij zelfs niet over de finish. In Mugello verpestte een doorgebrande koppeling zijn wedstrijd, in Barcelona werd hij van de baan getikt.Toch vindt de 19-jarige dat hij progressie boekt. "In het begin van het seizoen moest ik heel erg wennen aan het gewicht en het vermogen van de motor. Ik had nog nooit met zoveel vermogen gereden, dus het was veel spinnen en driften. Maar ik kom steeds dichterbij en leer steeds meer."Naast leren moet Bensneyder ook gaan presteren en dat beseft hij zelf maar al te goed. Rond de TT gaan de meeste teams met rijders in gesprek over volgend seizoen. "Het liefst blijf ik bij dit team, want het gevoel is goed. Volgend jaar stappen ze over op een KTM-motor en die ken ik nog vanuit de moto3. De gesprekken zijn er, maar ik heb nog weinig om op tafel te leggen omdat er nul resultaten zijn van mijn kant. Het eerste wat ik nu moet gaan doen is resultaten halen."Dat moet de komende races gaan gebeuren. "De TT en de Sachsenring over twee weken worden beslissend voor mij. Ik hoop zondag te blijven zitten en punten te pakken. En ik hoop dat dit circuit wat extra's geeft. Dat heeft het in het verleden in ieder geval wel gedaan en hopelijk nu ook weer."