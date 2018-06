Het regent bekeuringen tijdens de TT

SMILDE - Verkeerscontroles van de politie zijn tijdens de TT inmiddels net zo'n traditie als het motorfeest zelf. De eerste grote controle werd gisteren gedaan.

In de bebouwde kom van Smilde kregen 431 automobilisten en motorrijders een bekeuring omdat ze te hard reden. In totaal werden daar 2.561 mensen gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid was daar 96 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar op 50 kilometer per uur ligt.In Smilde werden daarnaast nog meer bekeuringen uitgeschreven. Onder meer voor het rijden met een mobiele telefoon in de hand en het rijden zonder rijbewijs.Op verschillende plekken in Assen werd ook gecontroleerd, bijvoorbeeld in de wijk Peelo en rond de Europaweg. In Peelo kregen zes mensen een boete, omdat ze te hard reden. Een van hen reed 114 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur is toegestaan.