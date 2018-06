Zoek het uit! - Waarom betalen wij in Drenthe de meeste wegenbelasting?

ASSEN - Waarom betalen de Drenten de meeste wegenbelasting van Nederland? Uit de Zoek het uit! - stemronde van de maand mei werd er massaal gestemd op deze vraag. En daarom zoeken wij het uit!

Al voor het derde jaar staat onze provincie bovenaan als het gaat om de motorrijtuigenbelasting en de provinciale opcenten. Zelfs nu er voor gekozen is om in 2018 de opcenten niet te verhogen, blijft Drenthe bovenaan prijken Maar waarom is dat eigenlijk? De oorsprong vinden we jaren terug, bij de toenmalige nutsbedrijven. Claudia de Boer van de provincie Drenthe: "De nutsbedrijven zijn begonnen als regelingen tussen de overheden onderling. Daarbij ging het om het aantal aansluitingen of afnemers." De nutsbedrijven zijn op een gegeven moment omgezet in vennootschappen, waarbij er aandelen werden verdeeld onder de verschillende provincies.De Boer: "Drenthe heeft een stuk minder inwoners dan de meeste andere provincies. Gezien de kleinere afname in Drenthe, hebben wij minder aandelen dan de andere provincies gekregen. Hierdoor zijn andere provincies rijker, doordat ze in het verleden meer aandelen van nutsbedrijven hebben verkocht." Hierdoor heeft de provincie Drenthe kort gezegd minder geld te besteden dan andere provincies.Maar wat heeft dit alles nu te maken met de rekening van de wegenbelasting die bij jou thuis op de mat valt? De provincie heeft geld nodig om zaken te regelen. Onderhoud aan wegen, maar ook andere dingen worden betaald van het geld dat binnengehaald wordt met de wegenbelasting. En omdat de provincie zelf minder geld in huis heeft in vergelijking met andere provincies, wordt er van de bewoners dus een hogere bijdrage gevraagd om toch alles te kunnen betalen. De motorrijtuigenbelasting is de enige belasting die de provincie kan opleggen aan haar inwoners.Toch vindt ook de provincie het niet fijn om bovenaan dit ranglijstje te prijken. Claudia de Boer: "Omdat er in Drenthe de meeste wegenbelasting wordt betaald, hebben zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten van Drenthe er bewust voor gekozen om het tarief de afgelopen jaren niet te verhogen." De wegenbelasting had dus eigenlijk nóg hoger kunnen zijn, als er meegegaan was met de jaarlijkse verhoging.Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over jouw woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!