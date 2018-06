Café Bullseye in Assen sluit na de TT

ASSEN - Nog geen jaar na de opening van café Bullseye aan de Rolderstraat in Assen sluit horecaondernemer Paul van Essen de tent. Er is te veel achterstallig onderhoud volgens hem.

Van Essen zat vol ideeën. Er zou een jeugddisco komen, een speelparadijs, een sportcafé én een escape room. Maar hij kreeg al snel onenigheid met de eigenaar van het pand. Het pand zou slecht zijn onderhouden. In januari ontstond kortsluiting in de meterkast. Sindsdien is de bovenverdieping van het café gesloten."En nu krijg ik ineens een brief op de deurmat waarin staat dat ik op de bovenverdieping maar vijftig man mag hebben!" Aldus een woedende Van Essen. Volgens de gemeente is de brandtrap aan de achterkant van het pand niet veilig. "Er moet naar beneden gegleden worden en dat is in strijd met de wettelijke bepaling", aldus een woordvoerder van de gemeente Assen.Op de eerste verdieping zit een zaal die de horecaondernemer gebruikte voor de jeugddiscotheek en verhuurde voor feesten. "Als ik dit had geweten, was ik hier nooit ingestapt," zegt Van Essen. "Naast dat het café nu niet rendabel is, was dit hartstikke gevaarlijk. Ik heb boven 150 man gehad. Stel je voor dat er toen iets gebeurd was."Van Essen neemt het de eigenaar van het pand kwalijk dat dit vooraf niet aan hem gecommuniceerd is. Bovendien kost het volgens hem te veel geld om de trap te laten restaureren. Van Essen: "En de huurbaas wil geen kant op, dus daar wordt nu ook een rechtszaak voor voorbereid. Ik ben gewoon juridisch bedrogen."Eigenaar Sander Kremer zegt op zijn beurt van niets te weten. "Dit is nieuw voor ons", aldus zijn advocaat Albert Elema. "Al heb ik zo mijn twijfels bij dit verhaal. Er gaan geruchten in het horecacircuit dat Van Essen na de TT met de noorderzon vertrekt met de zojuist verdiende omzet. Het is wel heel toevallig dat dit nieuws naar buiten komt, zo vlak voordat hij een schuld hoort af te lossen."De horecaondernemer en de eigenaar van het pand stonden al eerder tegenover elkaar bij de rechter. Doordat de ondernemer al eerder dit jaar besloot de bovenverdieping te sluiten, wegens achterstallig onderhoud, miste hij een groot deel van zijn inkomsten. "Dat is gelijk het meest winstgevende deel van het café," zegt de horecaondernemer.De huurachterstand is inmiddels opgelopen tot ruim 17.000 euro. Huurbaas Kremer eiste een ontruiming van het pand voor de rechter. Daar kwamen de partijen tot een compromis.De huurachterstand moet na de TT zijn weggewerkt. Beide partijen wijzen samen een installateur aan die de elektra grondig bekijkt. De verhuurder neemt het herstel van eventuele gebreken voor zijn rekening en de huurder komt dan zijn betalingsverplichting na, zo werd afgesproken.Horecaondernemer Van Essen zegt dat hij de schuld gewoon aflost en 'dat hij geen crimineel is'.Na de TT gaan de deuren van café Bullseye op slot.