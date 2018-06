Deel dit artikel:











Jorge Martin snelste in eerste Moto3-training Jorge Martin (foto: EPA/Jose Manuel Vidal)

MOTORSPORT - Jorge Martin is zijn raceweekend op het TT Circuit begonnen met de snelste tijd in de eerste vrije training in de Moto3-klasse.





Wildcardcoureur Ryan van de Lagemaat uit Culemborg, die zijn tweede TT rijdt, was de langzaamste van het veld. Met 1.47,22 zat hij binnen de kwalificatietijd, maar moest hij wel al een seconde toegeven op de man voor hem, Stefano Nepa op plek 29.



De tweede vrije training in de Moto3 is vanmiddag om 13.10 uur.



De Spaanse nummer drie in de WK-stand reed een snelste ronde van 1.42,77. Daarmee was hij 0,39 seconde sneller dan de leider in de tussenstand om de wereldtitel, Marco Bezzecchi uit Italië. John McPhee uit Schotland zette de derde tijd neer.