Bestuurder bij ongeluk Dalen is jongen van 15

DALEN - De auto die vanmorgen vroeg in Dalen tegen een boom reed en in brand vloog, werd bestuurd door een 15-jarige jongen uit de gemeente Hardenberg. Dat laat de politie weten.

De andere inzittenden waren een meisje van 17 uit de gemeente Hardenberg en een jongen van 18 uit de gemeente Coevorden. De auto was eigendom van een familielid van één van hen.Alle drie de jongeren raakten gewond bij het ongeluk . Het meisje heeft ernstige verwondingen. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie waren ze de auto al uit voor deze in brand vloog.Het ongeluk gebeurde op de Burgemeester ten Holteweg. De traumahelikopter werd opgeroepen, de auto brandde volledig uit. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Verkeersanalisten van de politie doen hier onderzoek naar. Ook zullen de jongeren op een later moment worden verhoord.