Dode bij ongeluk haven Scheveningen is man uit gemeente Noordenveld Hulpdiensten slepen een rubberboot weg (foto: ANP / Bart Maat)

SCHEVENINGEN - Een 56-jarige man uit de gemeente Noordenveld is gisteren om het leven gekomen bij een aanvaring in de haven van Scheveningen. In de haven was het druk vanwege de Volvo Ocean Race.

Een van de schippers die betrokken was bij die fatale aanvaring is aangehouden. De andere schipper raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Hij wordt op een later moment gehoord, meldt de politie. Een snelle rubberboot en een schip botsten op elkaar.



Hoe het ongeluk kon gebeuren en wat de rol van beide schippers was, wordt nog onderzocht. De aangehouden schipper heeft zoals gebruikelijk bij dergelijke incidenten een blaastest ondergaan. Daaruit bleek dat hij niet onder invloed van alcohol was.



De omgekomen man uit de gemeente Noordenveld zat met zeven anderen op de snelle rubberboot toen het ongeluk gebeurde. Die boot was een zogeheten RIB, een rubberboot die met hoge snelheid kan varen. Van die acht mensen raakte er een aantal te water. De 56-jarige man was één van hen. Hij is uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer is op de kant overleden.



Drie andere mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Veel mensen die aan de wal stonden, zagen de aanvaring gebeuren.