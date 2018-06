Lorenzo onderuit in eerste training MotoGP

MOTORSPORT - Marc Marquez reed vanochtend de snelste ronde tijdens de eerste vrije training in de MotoGP.

De Spaanse leider in de tussenstand om de wereldtitel reed 21 rondes en zette in zijn negentiende ronde 1.34,22 neer. Daarmee was hij uiteindelijk 0,1 seconde sneller dan Maverick Viñales. Valentino Rossi reed de derde tijd op 0,2 seconde van Marquez.Onder perfecte omstandigheden kwamen de MotoGP-coureurs de baan op voor hun eerste rondjes.Man in vorm Jorge Lorenzo - hij won de laatste twee GP's - had het goede gevoel nog niet te pakken. Hij verbeterde zich niet meer na zijn achtste ronde en kort voor het einde van de training gleed hij onderuit bij het insturen van Mandeveen. Zijn tijd van 1.34,81 was de zevende van het veld.De tweede vrije training in de MotoGP is vanmiddag om 14.05 uur, de derde training morgen om 9.55 uur. De snelste tien coureurs uit deze drie trainingen gaan vechten om pole position, aangevuld met twee rijders uit de langzamere groep.