Stelling: Goed dat de politie extra controleert op snelheid tijdens TT

ASSEN - Tijdens de TT houdt de politie extra verkeerscontroles. Deze dagen worden bijvoorbeeld veel boetes uitgedeeld aan mensen die te hard rijden.

Zo kregen gisteren ruim vierhonderd mensen in Smilde zo'n bekeuring. Op verschillende plekken in Assen werden ook controles gedaan. Het zal ongetwijfeld een hoop geld opleveren, maar het moet er ook toe leiden dat er geen gevaarlijke situaties op de weg ontstaan.Wat vind jij ervan dat de politie extra controleert tijdens deze dagen?