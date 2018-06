Justitie: Man die Ellen Drost doodreed valt niets te verwijten

SPIER - Justitie gaat de man die de 18-jarige Ellen Drost uit Pesse aanreed niet vervolgen, omdat er 'onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat hij een strafbaar feit heeft begaan'.

Ellen werd in de nacht van 23 op 24 september vorig jaar aangereden op de Steegde tussen Spier en Pesse. Haar lichaam werd pas 's middags gevonden door een voorbijganger. De jonge vrouw was die nacht niet thuisgekomen van een schuurfeest in Spier.Een 24-jarige inwoner van Ruinerwold meldde zich destijds bij de politie, omdat hij die nacht 'iets had geraakt' met zijn taxibus. De man werd aangehouden en het voertuig werd in beslag genomen en op sporen onderzocht.De man heeft direct na de aanrijding nog gezocht naar wat hij geraakt had, maar kon niets vinden. Ook heeft hij hulp ingeroepen van anderen, maar ook zij zagen Ellen niet liggen, omdat de vrouw door de klap in een greppel terecht was gekomen.Volgens het Openbaar Ministerie (OM) staat vast dat hij met de bus tegen Ellen is aangereden. De man heeft haar niet zien lopen, mogelijk door een combinatie van de donkere kleding die het slachtoffer droeg en de weersomstandigheden. Bovendien hoefde hij op die weg ook geen voetgangers te verwachten.Uit onderzoek blijkt niet dat de verdachte te hard gereden heeft of onder invloed van alcohol of drugs was. "Het is een noodlottig ongeval", aldus het OM.