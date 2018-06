Ondanks de droogte spelen kinderen de hele dag in de modder

Duizenden Drentse kinderen spelen vandaag in de modder tijdens internationale Modderdag. Van Zuidwolde tot Zuidlaren, veel kinderdagverblijven en scholen doen mee. Lekker buiten spelen en vies worden en het is nog gezond ook.

Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat de helft van de kinderen in hun vrije tijd vaker binnen dan buiten speelt. Terwijl buitenspelen goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Bovendien zorgt blootstelling aan bacteriën en microben in de bodem voor een goede weerstand.Is het niet een beetje droog om in de modder te spelen? Marchien de Ruiter van IVN vertelt dat zij de scholen het advies hebben gegeven om van te voren al regenwater op te vangen of gebruik te maken van natuurwater. "Een beetje minder water gebruiken kan ook, zo kun je in ieder geval al moddertaarten maken."IVN organiseert dit evenement voor de zesde keer. Dit jaar deden voor het eerst ook kinderboerderijen, speeltuinen en anderen publieke locaties in het hele land mee.