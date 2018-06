Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 29 juni Het nieuws in een minuut van 29 juni (Foto: Vincent Jannink/ANP)

De man die gisteren om het leven is gekomen bij een aanvaring in de haven van Scheveningen is een 56-jarige man uit de gemeente Noordenveld.

Verder in het nieuws van een minuut aandacht voor de TT en de auto die vanmorgen vroeg in Dalen tegen een boom reed en in brand vloog, werd bestuurd door een 15-jarige jongen.